Москва, , 20:40 — REGNUM Руководство России не допускает излишней милитаризации экономики. Об этом 25 марта заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы все свои планы в области гражданского строительства, здравоохранения, образования, развития инфраструктуры — ничего не сокращаем», — сказал российский лидер.

Он ещё раз подчеркнул, что в России ничего не сокращают, и добавил, что сокращать придётся Западу.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта Путин заявил, что внутренний спрос в России растёт. Он отметил. что это не является случайным всплеском, а наблюдается устойчивая траектория роста, которая продолжится в следующие месяцы.