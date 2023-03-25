Нью-Дели, 25 марта, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Российская спортсменка Анастасия Демурчян вышла под гимн России на повторной церемонии награждения на чемпионате мира по боксу после того, как во время первого выхода заиграл первый концерт Чайковского, сообщает 25 марта РИА Новости.

Кадр из видео с канала sportbox Анастасия Демурчян

В оргкомитете чемпионата сообщили, что музыка Чайковского была включена по ошибке.

Международная ассоциация бокса (IBA) в октябре сообщила о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Спортсмены были допущены на соревнования в Индии с флагом и гимном России.

Женский чемпионат мира по боксу, который проходит в Индии, завершится 26 марта. Общий призовой фонд соревнований составил $2,4 млн. Победительницы получат по $100 тыс., финалисты — по $50 тыс., бронзовые призеры — по $25 тыс.

Как ранее передавало ИА REGNUM, во время награждения российской спортсменки Анастасии Демурчян вместо гимна России прозвучал первый концерт Чайковского. Спортсменка из России завоевала золотую медаль в весовой категории до 70 кг, одолев австралийку Фрэнсис Скотт.