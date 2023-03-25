Таможенный брокер: коррупция в ФТС технически исчезла на низовом уровне

Москва, , 19:06 — REGNUM Электронный оборот, внедрённый в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ, позволил искоренить коррупцию в ведомстве на низовом уровне. Об этом заявил в интервью, опубликованном 25 марта «Известиями», таможенный брокер Владислав Волков.

Российская таможня © Павел Лисицын/РИА Новости

«Всё декларирование перешло в электронный формат. Все декларации попадают в центр электронного декларирования (ЦЭД). Когда груз пришёл на таможенный терминал, то там есть таможенники, но это пост фактического контроля, они в оформлении товара не принимают никакого участия», — сказал Волков.

Он рассказал, что поставщик, перевозящий товары через границу, не может наладить контакт с таможенным инспектором, так как невозможно заранее узнать, кто именно будет проверять груз. Инспектора тоже не знают, кому из них в ЦЭД направят декларацию.

«Он (инспектор. — Прим. ИА REGNUM) не сможет попросить денег. На мелком уровне коррупция технически исчезла», — подчеркнул Волков.

По его мнению, коррупционные схемы могут начинаться на уроне начальника ЦЭД, но, отметил Волков, он не сталкивался с подобными случаями в последнее время. Сведения об этом есть, но только на уровне слухов.

«Есть слухи, что в авиационном ЦЭД за плату вас не будут задерживать. Всё это вроде как делается через посредников», — сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта сотрудниками ФСБ были задержаны замначальника Центрального таможенного управления генерал Александр Беглов и начальник ЦЭД Центральной акцизной таможни полковник Александр Алеев.

По версии правоохранителей, они хотели получить взятку в размере $50 тыс. от двух предпринимателей. Всех четверых задержали во время «сделки». Судом они арестованы. Один из бизнесменов, задержанных при передаче взятки, Дмитрий Красногорский ранее сам работал в системе ФТС. Мужчина отправлен под домашний арест.

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