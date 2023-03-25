Берлин, 25 марта, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Западу следует настраиваться на продолжительное оказание помощи Украине. Об этом 25 марта во время общения с гражданами в Потсдаме заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщило агентство DPA.

Сергей Корсун ИА REGNUM Олаф Шольц

«Мы должны готовиться к тому, что придётся долгое время обеспечивать поддержку [Киева]», ― подчеркнул канцлер.

Шольц полагает, что достижение мира в конфликте будет возможно только тогда, когда Россия осознает, что она не сможет достигнуть поставленных перед специальной военной операцией целей. При этом канцлер ФРГ выразил уверенность, что Запад сможет заставить Москву это понять.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал власти Германии оказывать Киеву более активную поддержку путём увеличения количества поставляемых Вооружённым силам Украины снарядов и вооружений, а также дать Киеву «больше денег, потому что это самая богатая и самая большая страна» в Европе на сегодняшний день.

При этом сенатор Диана Шошоакэ после угроз в свой адрес из Киева и внесения её данных в базу украинского ресурса «Миротворец» призвала власти Румынии пересмотреть поддержку Украины. Она почеркнула, что Румыния «поддерживает преступное государство деньгами и помощью», и необходимо эту ситуацию изменить.

На состоявшемся на днях саммите в Брюсселе (Бельгия) лидеры стан Европейского союза не приняли новых решений по помощи Украине, несмотря на многочисленные просьбы и жалобы президента страны Владимира Зеленского.

Россия не раз отмечала, что накачивание Украине оружием только затягивает конфликт, но не скажется на результатах спецоперации по защите Донбасса — всё западное оружие будет уничтожена, а цели СВО достигнуты, подчёркивали в Минобороны.