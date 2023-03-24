Брюссель, , 11:31 — REGNUM Лидеры стан Европейского союза на саммите в Брюсселе (Бельгия) не приняли новых решений по помощи Украине, несмотря многочисленные просьбы и жалобы Владимира Зеленского. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает газета Pais.

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«Зеленский предупредил глав 27 государств Евросоюза в Брюсселе, что любая «задержка» в предоставлении военной помощи могут затянуть конфликт. Однако по итогам встречи не было принято никаких новых мер или решений в том смысле, в каком их требует Киев», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в ходе саммита в Брюсселе лидеры стран-членов ЕС договорились о наращивании совместного производства боеприпасов, а также об ускорении процесса передачи Вооружённым силам Украины снарядов для артиллерии.

В четверг, 23 марта, в ходе саммита в Брюсселе представитель Европейского парламента Роберт Метсол призвал продолжать поддержку Украины путем поставок летального оружием и боеприпасов, а также не показывать накопившуюся от войны усталость.