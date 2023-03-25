Баку, 25 марта, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонных разговоров с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил обеспокоенность ростом напряжённости вокруг Лачинского коридора.

Christophe Gateau/Global Look Press Глава Европейского совета Шарль Мишель

«Председатель Мишель выразил обеспокоенность продолжающимся кризисом вокруг Лачинского коридора, недавними жертвами и резким ростом напряженности на местах, а также сопутствующей негативной риторикой», — говорится в заявлении, распространённом Евросоветом 25 марта.

Отмечается, что Шарль Мишель призвал своих коллег к поиску компромиссных решений и попросил воздержаться от высказываний или действий, которые могут привести к эскалации конфликта.

20 марта государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном поддержал собеседника в вопросе Лачинского коридора. «Блинкен призвал к немедленному открытию Лачинского коридора…», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой армянского правительства.