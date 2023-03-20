Пашинян и Блинкен обсудили проблемы, вызванные блокированием Лачинского коридора

Ереван, , 17:55 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с госсекретарем Соединённых Штатов Энтони Блинкеном поднял вопрос о гуманитарном кризисе, вызванном блокированием Лачинского коридора. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба армянского правительства.

Энтони Блинкен Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Госсекретарь США повторил свой призыв к немедленному открытию Лашинского коридора и подчеркнул, что США готовы и впредь поддерживать вышеупомянутые процессы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Блинкен и Пашинян также высказали предположения о том, какими путями можно урегулировать армяно-азербайджанские отношения. Премьер-министр Армении подчеркнул, что его беспокоит «агрессивная риторика», которую в последнее время использует Азербайджан.

Напомним, ранее Пашинян выразил благодарность миротворцам РФ за то, что они не допустили развития гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе до масштабов катастрофы. Российские колонны провозят продукты и лекарство в оказавшуюся в блокаде республику.

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