Рогов сообщил, что российские войска сбили из автомата беспилотник ВСУ в Запорожской области

Мелитополь, , 16:25 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат вооружённых формирований Украины сбили в Запорожской области из стрелкового оружия российские войска. Об этом 25 марта сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«На Запорожском фронте украинский FPV-дрон в Запорожской области был сбит из стрелкового оружия», — написал он в своём сообщении.

Также Рогов прикрепил к своём сообщение видеозапись, на которой запечатлено как российские военные ведут огонь из автоматов по украинскому беспилотнику-камикадзе, который взрывается после попадания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооружённые силы Российской Федерации за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников, включая «Байрактар ТБ-2», в зоне спецоперации. Он уточнил, что средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и одна противорадиолокационная ракета HARM.