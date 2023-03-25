Москва, 25 марта, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил главу Российского государства Владимира Путина за продление зерновой сделки. Как отметили в канцелярии Эрдогана, лидеры двух стран провели переговоры по телефонной связи.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«В ходе разговора обсуждались шаги по улучшению отношений между Турцией и Россией и события, связанные с российско-украинской войной. Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его позитивную позицию в отношении продления черноморской зерновой инициативы», — отметили в канцелярии.

Эрдоган заявил об уверенности, что Турция и Россия смогут сделать новые шаги на основе экономического сотрудничества, согласованного в августе 2022 года в Сочи.

14 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не возражает против продления зерновой сделки. Позднее эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.