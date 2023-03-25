Опрос: в 2022 году россияне не стали больше употреблять алкоголь и курить

Москва, , 13:15 — REGNUM В России за последний год не изменилось число граждан с вредными привычками. Больше или меньше россияне курить и употреблять алкоголь не стали. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого под руководством первого проректора НИУ ВШЭ Вадима Радаева.

Курение на лавочке Александр Комаров © ИА REGNUM

Так, в стране курят 37% респондентов, пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования. При этом значительная часть курильщиков ― мужчины. Таковых оказалось 54% против 22% женщин.

Больше всего курят граждане в возрасте от 18 до 34 лет (44%), наименьшая доля среди людей старше 65 лет — 23%.

Из тех, кто курил сигареты, 59% заявили, что в 2022 году их привычка не изменилась. При этом 17% стали курить больше; 17% — меньше, а 7% заявили, что перестали курить совсем.

Также, согласно опросу, у большинства российских граждан за прошлый год не изменилось и отношение к алкоголю. Доля тех, кто употребляет спиртное, составляет 64%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко заявил, что алкогольные напитки являются главным продуктом, который ухудшает психическое здоровье и снижает стрессоустойчивость организма. По его словам, регулярное употребление спиртного приводит к снижению уровня серотонина, который помогает преодолевать стресс.

Читайте ранее в этом сюжете: Опрос выяснил, среди каких профессий больше всего курильщиков

Читайте развитие сюжета: В Якутии выявили долю регулярно употребляющих алкоголь