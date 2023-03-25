Аксай, Ростовская область, 25 марта, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Причины и расследование произошедшего пожара на складе целлюлозной продукции в Аксайском районе Ростовской области взяты под контроль областной прокуратуры. Надзорное ведомство организовало проверку по факту крупного пожара под Ростовом-на-Дону, произошедшего 25 марта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Кадр из видео Пожар на складе целлюлозной продукции в Аксайском районе Ростовской области

«Сегодня, 25 марта 2023 года, на складе с целлюлозной продукцией в Аксайском районе произошел пожар. Прокуратурой организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности», — сказано в сообщении ведомства.

Также отмечено, что в случае выявления нарушений закона прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

Напомним, ангар с целлюлозной продукцией на Новочеркасском шоссе загорелся утром 25 марта. Пожар распространился на площади 1,2 тыс. квадратных метров. Ему был присвоен третий ранг сложности.

Известно, что на данном складе расположено предприятие ООО «Химпоставщик-Дон», производящее продукцию для строительной отрасли и лакокрасочной промышленности.