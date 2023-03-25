В Ростовской области произошёл пожар на складе с целлюлозой, площадь возгорания — 1,2 тыс. кв. м

Аксай, Ростовская область, , 11:31 — REGNUM В городе Аксае Ростовской области произошло возгорание на складе с целлюлозой. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В Аксае Ростовской области произошло возгорание на складе с целлюлозой Кадр из видео

«В эти минуты пожарные тушат пожар по повышенному рангу в районе Новочеркасского шоссе в Аксае», — говорится в сообщении.

Уточняется, что загорелись два металлических ангара на площади более 1,2 тыс. квадратных метров, и добавляется, что пожару присвоен второй ранг сложности. Также указывается, что в работах по ликвидации пожара принимают участие работают 39 человек и задействовано 11 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум шесть человек пропали без вести в результате мощного пожара, охватившего комплекс зданий на территории шоколадной фабрики компании RM Palmer в американском штате Пенсильвания. По предварительным данным, внутри комплекса промышленных зданий на территории фабрики произошёл взрыв, затем предприятие охватило пламя.