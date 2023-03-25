Москва, 25 марта, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Французская компания Leroy Merlin («Леруа Мерлен») передаст управление всеми своими магазинами в России местным менеджерам. Об этом говорится в заявлении группы Adeo, которой принадлежит компания.

Дарья Драй ИА REGNUM Магазин «Леруа Мерлен»

«Adeo объявляет о намерении передать контроль над Leroy Merlin Russia местным предпринимателям», — говорится в сообщении на сайте компании.

При этом ожидается, что после продажи магазинов рабочие места для 45 тысяч сотрудников сохранятся, а торговые точки продолжат работу.

В материале отмечается, что решение компании последовало за приостановкой всех инвестиций Adeo в России и что этот процесс стал результатом работы, начатой несколько месяцев назад.

Сеть гипермаркетов Leroy Merlin специализируется на продаже товаров для дома, строительства и ремонта. Она насчитывает 464 магазина в 12 странах мира. В России сеть Leroy Merlin существует более 18 лет и состоит из более чем ста гипермаркетов в 62 городах. Обсуждение вопроса о смене бренда может начаться только после передачи бизнеса местному собственнику. Отметим, что окончательное решение по данному вопросу ещё не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. На российском рынке уже есть примеры отказа глобальных компаний от флагманских брендов. Многие западные продукты стали выходить под российскими названиями. Ранее нидерландский концерн JDE Peet’s, производящий кофе Jacobs, тоже заявил о желании отказаться от использования названия бренда в России. Рассматриваются такие варианты нового имени для таких марок кофе, как Monarch или Milicano.

Магазины одежды Zara в России весной могут открыться под новой вывеской Maag. Одним из первых может стать магазин в московском торговом центре «Авиапарк». Кроме того, такие компании, как IKEA и Inditex, хотят вернуться в Россию. Бренды одежды из Испании Bershka и Pull & Bear возвратятся в Россию в апреле, изменив свои названия. Известно, что «Bershka рассматривает вариант возвращения на российский рынок под новым названием — Ecru.