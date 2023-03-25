Медведев назвал политизированным решение об отстранении российских спортсменов

Москва, , 10:21 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что решение об изоляции российских спортсменов от международных соревнований является политизированным. Об этом он заявил в интервью российским СМИ в субботу, 25 марта.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очевидно, что то, что они [российские спортсмены — ред.] не участвуют в соревнованиях, — это результат политически мотивированных решений спортивных организаций», — сказал Медведев.

Также зампред Совбеза отметил, что спорт «переживает сложные времена», а изоляция напрямую вредит российским атлетам, ежедневно совершенствующимся в своей дисциплине.

Ранее председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе ежегодного выступления в Государственной думе подчеркнул, что для российских спортсменов необходимо сохранить соревновательную практику. На данный момент, по словам Мишустина, Россия обладает возможностью вносить предложения о проведении турниров с участием стран ШОС и БРИКС.

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