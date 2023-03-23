Москва, , 15:03 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе ежегодного выступления в Госдуме подчеркнул важность сохранения соревновательной практики у российских спортсменов в условиях изоляции от международных турниров.

«Считаю, что самое важное для нас — сохранить соревновательную практику наших ребят, сделать для этого все возможное как внутри страны, так и организовать соревнования вместе с дружественными странами», — сказал Мишустин, отвечая на вопрос председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева.

Также председатель правительства РФ отметил, что у России на данный момент есть возможность проводить организацию турниров с участием стран БРИКС и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества).

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в интервью Associated Press заявил, что выступает против массового отстранения российских спортсменов от международных соревнований. По мнению главы МОК, спорт должен не только объединять людей, но и способствовать налаживанию диалога между странами.