Сочи, Краснодарский край, , 10:14 — REGNUM В Сочи на свет появились сразу восемь лисят редкой породы. Об этом сообщили в Сочинском географическом обществе.

Корсак © ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Феоктистов

«В семействе краснокнижных степных лис (корсаков) — пополнение. Мама Робо сегодня утром родила восемь лисят», ― говорится в сообщении общества.

Уточняется, что это событие произошло 24 марта. Малыши чувствуют себя хорошо, питаются материнским молоком под охраной родителей.

Как уточнил в беседе с РИА Новости председатель Сочинского географического общества Александр Зобнин, сейчас лисята временно находятся в сочинском Эколого-биологическом центре имени С. Ю. Соколова.

«Потом две лисы вернутся в Сочинское географическое общество, ― добавил он. ― Дальше будем советоваться с коллегами из Ассоциации зоопарков и аквариумов России, выбирать, каким зоопаркам в проверенные руки мы можем передать этих детей».

Корсак числится в Международной Красной книге, а на территории России находится в отдельных региональных Красных книгах. Он встречается на территориях от Северного Ирана и Афганистана до Монголии и Северо-Восточного Китая. Это очень мелкая, тускло окрашенная лисица ― хищник из семейства псовых.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2022 года в Саяно-Шушенском заповеднике произошло долгожданное пополнение. Самка снежного барса (ирбиса) родила трёх котят.

Снежный барс занесён в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. На сегодняшний день численность ирбисов в России всего 70–90 особей.