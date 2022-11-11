Красноярск, , 10:31 — REGNUM В объектив камеры в Саяно-Шушенском заповеднике попали самка снежного барса (ирбиса) и три котёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 ноября в пресс-службе Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор».

Самка снежного барса с котятами Пресс-служба Объединённой дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор»

Специалисты подчеркнули, что это пополнение в заповеднике долгожданное. В первый раз новая семья ирбисов попала в объектив камеры 18 октября. Через две недели самку и её уже подросших малышей заметили вновь. Они резвились на снегу.

Снежный барс занесён в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. На сегодняшний день численность ирбисов в России — всего 70–90 особей. Это один из приоритетных видов федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма» национального проекта «Экология» Минприроды РФ.

Напомним, цель программы «Снежный барс — живой символ Западного Саяна» — восстановление численности ирбиса в Саяно-Шушенском биосферном заповеднике и воссоздание устойчивой группировки этого хищника на северной границе российского ареала.

Численность снежного барса в Алтае-Саянском регионе с 2013 года продолжала стремительно сокращаться, несмотря на усилия специалистов. С 2010 года на юге Красноярского края и в Хакасии при финансовой поддержке Русского географического общества воплощается в жизнь несколько проектов по защите и восстановлению популяции ирбиса.

Саяно-Шушенский заповедник является историческим местом обитания этого хищника. В 2013 году произошла трагедия. Молодая самка погибла, получив ранения от браконьерской петли. Её котята, оставшись одни, также были обречены.

К 2017 году в Саяно-Шушенском заповеднике практически прекратила своё существование одна из самых крупных и изученных группировок снежного барса в России. В пределах особо охраняемой территории постоянно появлялся лишь один самец по кличке Ихтиандр.

После визита президента РФ, председателя Попечительского совета РГО Владимира Путина в Таджикистан ситуация начала улучшаться. Таджикская сторона передала снежных барсов для выпуска в Саяно-Шушенский заповедник. С 2018 по 2019 год в заповедник выпустили самку и самца.

При поддержке РГО был проведён комплекс природоохранных и научно-исследовательских мероприятий. В 2020 году самка долгое время не попадала в объектив фотоловушек. Специалисты предположили, что она ждёт потомство. Вскоре были получены первые снимки самки с двумя полугодовалыми котятами.

Когда котята подросли, учёные с помощью фотоловушек определили их пол. Оказалось, что в заповеднике появились самец и самка.

В начале 2022 года выяснилось, что самка осталась на территории заповедника, выбрав себе индивидуальный участок. Самец отправился исследовать другие территории миграционного коридора снежного барса в Алтае-Саянском регионе.

Период гона у снежных барсов наступает в марте. В текущем году за самкой, привезённой из Таджикистана, ходили сразу три самца. Через некоторое время фотоловушки зафиксировали беременную самку. На днях научные сотрудники и представители Хакасского отделения РГО вернулись из экспедиции с хорошими новостями. Они привезли уникальные кадры, на которых видна самка снежного барса с тремя котятами возрастом примерно шесть месяцев. Их пол определят позже.

Таким образом, численность снежных барсов в Саяно-Шушенском заповеднике увеличилась до девяти особей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае решили создать Центр разведения снежного барса.

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