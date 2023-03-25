Казахстан с 1 апреля внедрит оформление накладных на товары в торговле со странами ЕАЭС

Астана, , 10:14 — REGNUM Казахстан внедрит с 1 апреля обязательное оформление сопроводительных накладных на товары во взаимной торговле со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это необходимо для сокращения теневого оборота и исключения потерь по налогам, заявил 25 марта РИА Новости директор департамента администрирования комитета государственных доходов министерства финансов республики Кадыр Исмагулов.

Граница Казахстана Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, с декабря 2020 года проект реализовывался в пилотном режиме.

Исмагулов добавил, что оформление сопроводительных накладных на товары предусмотрено в электронном виде до пересечения границы, что в первую очередь исключает возможность оформления документов на подставных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию. 24 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коллективный Запад давит на ряд стран, чтобы они поддержали антироссийские санкции. Комментируя намерения Казахстана ввести систему мониторинга экспорта, которая должна закрыть возможные каналы параллельного импорта в Россию, Песков сообщил, что Москва продолжит вести диалог с партнёрами, чтобы минимизировать риски.