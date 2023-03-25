Москва, , 09:41 — REGNUM Число российских туристов, посетивших Испанию в 2022 году, сократилось более чем на один миллион человек по сравнению с допандемийным 2019 годом, заявили агентству ТАСС в посольстве РФ в Мадриде 25 марта.

Кафедральный собор Святой Марии в Валенсии © Владимир Песня/РИА Новости

«Действительно, российский туризм в Испанию, которым здесь традиционно дорожили, сначала существенно просел в «коронавирусные» 2020 и 2021 годы, а в 2022 году закрепился на низком уровне, прежде всего вследствие закрытия прямого авиасообщения между нашими странами», — сказали в диппредставительстве.

В посольстве уточнили, что в 2022 году Испанию посетили около 200 тысяч россиян, что на 84% меньше, чем в 2019 году (более 1,3 миллиона россиян).

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников в ходе выступления на 29-й международной выставке туризма и индустрии гостеприимства Mitt заявил, что Россия и Иран в 2023 году намерены приступить к реализации соглашения о безвизовых туристических поездках.