Москва, , 11:20 — REGNUM Россия и Иран в текущем году намерены реализовать соглашение о безвизовых туристических поездках между государствами. Об этом 17 марта заявил министр экономического развития России Максим Решетников во время выступления на 29-й международной выставке туризма и индустрии гостеприимства Mitt.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в 2023 году планируется перейти к реализации соглашения между Россией и Ираном о безвизовых групповых турпоездках.

Он также отметил, что список туроператоров, которые намерены формировать такие группы среди граждан России уже согласован.

Решентников уточнил, что к этой работе проявили интерес свыше 60 субъектов РФ, которые собрали список из 260 компаний.

Министр отметил, что этот реестр был передан иранским коллегам.

«Ждем от вас аналогичный, чтобы запустить туристический обмен», — обратился Решетников к коллегам из Ирана.

Как передавало ИА REGNUM, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Никольская считает, что в 2023 году в России лидерами по выездному туризму останутся Египет, Турция, ОАЭ, Иран, Вьетнам, а также Грузия, Казахстан, Армения и Абхазия.