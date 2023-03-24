Мюнхен, Германия, 24 марта, 2023, 21:00 — ИА Регнум. Главным тренером в немецком футбольном клубе «Бавария» стал проживающий в Германии 49-летний Томас Тухель. Об этом говорится в релизе, обнародованном 24 марта пресс-службой клуба.

Виталий Тимкив/РИА Новости Томас Тухель

Отмечается, что решение досрочно расторгнуть контракт с предыдущим тренером 35-летним Юлианом Нагельсманном приняли гендиректор клуба Оливер Кан, член правления по спорту Хасан Салихамиджич, посоветовавшись с председателем клуба Гербертом Хайнером.

«Юлиан разделяет наше стремление играть в успешный и привлекательный футбол. Но сейчас мы пришли к выводу, что качество в нашей команде, несмотря на чемпионство в Бундеслиге в прошлом году, всё реже и реже выходит на первый план», — процитировали в релизе комментарий Кана.

Контракт с Тухелем заключён до 30 июня 2025 года. Он приступит к своим обязанностям 27 марта.

Пока тренером «Баварии» был Нагельсманн, команда выиграла два Суперкубка Германии, в 2021 и 2022 годах. Также она победила в чемпионате Германии в сезоне 2021/22.

В чемпионате по футболу в Германии (Бундеслига) сезона 2022/23 «Бавария» занимала первое место, но потом её обошла «Боруссия».