Дортмунд, Германия, , 19:14 — REGNUM Дортмундская «Боруссия», одержав минимальную победу над «Шальке-04» со счетом 1:0, поднялась на первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Матч 7-го тура проходил в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч на 79-й минуте встречи забил вышедший на замену 17-летний немецкий нападающий Юссуфа Мукоко после передачи Мариуса Вульфа. Желтые карточки получили Сепп ван ден Берг, Симон Теродде, Антони Модест, Карим Адейеми и Эмре Джан. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом.

Составы команд:

«Боруссия»: Майер, Шлоттербек, Хуммельс, Вульф, Озкан, Менье, Ройс (Рейна, 32’), Брандт (Джан, 84’), Мален (Адейеми, 64’), Беллингем, Модест (Мукоко, 64’).

«Шальке-04»: Шволов, Есида, ван ден Берг, Мор, Матричиани, Краусс (Саласар, 81’), Ларссон (Караман, 58’), Бюльтер (Крал, 76’), Флик, Дрекслер, Теродде (Полтер, 58’).