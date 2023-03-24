Вашингтон, 24 марта, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Запад ожидает, что ВСУ начнут весной наступление, но поставки оружия Киеву не удовлетворяют его потребностей. Об этом говорится в статье, опубликованной 23 марта в американском журнале Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Если вы изучите оперативные потребности Украины и сравните их с тем, что мы отправляем, там будет огромное несоответствие», — сказал журналистам Джордж Баррос из американского аналитического центра «Институт изучения войны».

По его данным, ВСУ находятся на «голодном пайке», хотя транспортная способность Украины может пропускать больше грузов, чем туда поставляют. Баррос считает, что поставки вооружений Киеву запаздывают.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта чиновник из НАТО сообщил немецкой газете, что наступление ВСУ ожидается весной или летом. Основная его цель — «разрушить сухопутный мост в Крым».

При этом советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что у украинской стороны не накоплено сил и средств для успешной атаки. По его данным, у ВСУ нехватка бронетехники и личного состава.