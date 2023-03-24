Роскосмос: российский корабль «Союз МС-22» вернется на Землю в беспилотном режиме 28 марта

Москва, , 17:28 — REGNUM Поврежденный российский корабль «Союз МС-22» покинет МКС и вернется на Землю в беспилотном режиме 28 марта. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщили в Роскосмосе в ходе общения с журналистами.

«Союз» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня государственная комиссия на заседании в госкорпорации «Роскосмос» одобрила возвращение корабля «Союз МС-22» с Международной космической станции на Землю 28 марта», — сообщили в госкорпорации.

О сбое в работе системы охлаждения корабля «Союз МС-22» стало известно 19 декабря 2022 года. Находящийся на борту российского сегмента МКС космонавт Сергей Прокопьев назвал обстановку «вполне приемлемой».

Позднее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв допустил, что механическое повреждение радиатора корабля «Союз МС-22» произошло при контакте с частицей с внешней стороны.