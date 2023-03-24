Москва, 24 марта, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Обнаруженный сегодня, 24 марта, в центре Москвы предмет, похожий на гранату, оказался неопасным, сообщает источник ИА REGNUM.

Виталий Аньков/РИА Новости Учебная граната

В ходе обследования предмета выяснилось, что это учебная граната, которая не представляет угрозы для окружающих.

Граната была найдена на газоне напротив церкви в районе дома номер 5 на улице Академика Петровского. Полиция район оцепила, вызвали сапёров и кинологов.