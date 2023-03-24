Москва, 24 марта, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Похожий на гранату предмет обнаружен в центре Москвы, сообщает 24 марта источник ИА REGNUM.

Сергей Мамонтов/РИА Новости Оцепление

Найден предмет на газоне напротив церкви в районе дома 5 (строение 1) на улице Академика Петровского. Близлежащую территорию оцепили.

Полицейские вызвали сапёров и кинологов для идентификации предмета.

Подобный случай произошёл в Москве 20 марта: на газоне во дворе жилого дома нашли похожий на гранату предмет. Сапёры определили, что это муляж.