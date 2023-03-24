Теннисистка Потапова не удивилась отказу украинки Костюк от рукопожатия после матча на турнире в США

Москва, , 15:12 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Потапова заявила, что для неё не стал неожиданностью отказ украинки Марты Костюк от традиционного рукопожатия после матча, проходившего в рамках турнира WTA 1000 в Майами (США).

Анастасия Потапова © Антон Денисов/РИА Новости

«Я этого ожидала. Очевидно, это ее выбор. Я так понимаю, что я здесь, чтобы играть в теннис, чтобы забыть о других вещах», — приводит слова Потаповой британская газета Daily Mail.

Матч второго раунда плей-офф турнира WTA 1000 завершился уверенной победой российской теннисистки со счетом 2:0 (6:1, 6:3 по сетам).

В феврале Марта Костюк также отказалась пожать руку российской теннисистке Варваре Грачёвой после финального матча турнира категории WTA 250, проходившего в Остине (штат Техас). После игры обе спортсменки не стали ничего говорить друг о друге во время церемонии награждения.