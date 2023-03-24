Москва, 24 марта, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Ордена Мужества вручил девушкам-военнослужащим, которые отразили атаку беспилотников в Севастополе, министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом 24 марта сообщили журналистам в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

«Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил военнослужащим Крымской военно-морской базы Черноморского флота ордена Мужества, которые, находясь на боевом дежурстве, отразили атаку беспилотных аппаратов», — говорится в сообщении.

Наград удостоены две девушки-военнослужащие и начальник дежурной службы. В Минобороны отметили, что Шойгу поздравил их с государственными наградами и поблагодарил за образцовое исполнение обязанностей.

Как передавало ИА REGNUM, 22 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что атака надводных беспилотников была успешно отбита Черноморским флотом России. Он уточнил, что российскими военными при помощи стрелкового оружия было уничтожено три вражеских объекта, сделавших попытку прорваться в бухту Севастополя.

Позднее Сергей Шойгу рассказал, что атаку беспилотников на Севастополь отразили российские девушки-военнослужащие. По его словам, два БПЛА уничтожили старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко.