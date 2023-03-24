Тбилиси, 24 марта, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Украина предпринимает попытки открыть «второй фронт» путем прямого вовлечения Грузии в вооружённый конфликт, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ходе выступления в парламенте 24 марта.

PR office of Prime Minister of Georgia Ираклий Гарибашвили

«Наш главный вызов — это сохранение стабильности и мира внутри страны, чтобы не допустить конфронтации и войны… Реальной опасностью остается так называемый план украинизации, открытие «второго фронта», — рассказал премьер-министр.

Также Гарибашвили отметил, что Грузия не выдержит войны с Россией, а начало подобного военного конфликта для страны будет «равно началу третьей мировой войны». По словам премьер-министра, такого хода событий добивает оппозиционная партия «Единое национальное движение».

Ранее бывший военный Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty заявил, что Соединённые Штаты Америки намерены устроить в Грузии «мягкий переворот», чтобы привести к власти нужных людей и поспособствовать созданию второго фронта против России.