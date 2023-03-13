Экс-офицер разведки США Риттер: Вашингтон хочет открыть второй фронт против России в Грузии

Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Соединённые Штаты намерены открыть против России второй фронт в Грузии, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Скотт Риттер Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, США намерены использовать помощь в размере $40 млн, которую ежегодно выделяют через USAID, чтобы устроить в Грузии «мягкий переворот».

Вашингтон намерен привести к власти в Грузии правительство, которое будет соответствовать задачам США, в том числе и созданию второго фронта против России, отметил Риттер.

«Грузия — всего лишь уменьшенная версия Украины, еще один винтик в американском «поясе нестабильности», — сказал он в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.

Как сообщало ИА REGNUM, попытка депутатов парламента Грузии от «Мечты» принять законопроект о регистрации иностранных агентов столкнулась с сопротивлением. Представители некоммерческих организаций и ряд оппозиционных партий начали протесты. В течение двух ночей они перерастали в беспорядки. В результате законопроект отозвали из парламента.

Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» не допустит того, чтобы Грузия развязала вооружённый конфликт с Россией.