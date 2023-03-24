Москва, 24 марта, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 24 марта отказался комментировать сообщения о том, что производители подсолнечного масла и пшеницы могут временно приостановить экспорт.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

«Вам нужно в Минсельхоз звонить, это вопрос правительства», — сказал Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минсельхоз может рекомендовать производителям подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы не поставлять свою продукцию на экспорт на фоне резкого снижения мировых цен.

В Минсельхозе 24 марта сообщили, что размер пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 29 марта по 4 апреля 2023 года вырастет до 5 тысяч 409,6 рубля против действующей сейчас ставки 5 тысяч 327,9 рубля. Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $295,9 за тонну. Размер экспортной пошлины Минсельхоз с 2021 года пересматривает еженедельно, исходя из данных о контрактах на Московской бирже.