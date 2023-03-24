Бали, Индонезия, 24 марта, 2023, 12:21 — ИА Регнум. С индонезийского острова Бали выдворят туристов из Польши, которые нарушили запрет и вышли на улицу во время празднования местного праздника Ньепи — Дня молчания. Представитель полиции Бали Стефанус Сатаке Баю Сетиа заявил, что в настоящее время согласовывается вопрос депортации с польским консульством. Об этом пишет 24 марта газета Jakarta Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Бали

Двоих польских граждан Кароля Грабински и Барбару Карину Вальчак заметил на пляже полицейский патруль. Им было разъяснено, что в этот день не следует выходить на улицу. Однако они настаивали, что не помешают празднованию. В результате разгоревшегося конфликта граждан Польши доставили в полицейский участок.

«Мы передали их иммиграционной службе Денпасара. Конечно, мы их депортируем. Сейчас согласовываем это с польским консульством», — заявил представитель полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Бали пожаловались в полицию на то, что наплыв российских туристов сделал индонезийский остров похожим на «маленькую Москву». Местное население недовольно поведением жителей России, которые «демонстрируют неуважение к местным порядкам».