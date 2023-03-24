ФТС подтвердила факт задержания высокопоставленных сотрудников за взятку в Москве

Москва, , 11:06 — REGNUM Федеральная таможенная служба (ФТС) подтвердила факт задержания высокопоставленных сотрудников таможни в Москве. Об этом корреспонденту «РГ» в пресс-службе ведомства.

Взятка Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Факт задержания подтверждаем, идут следственные действия», — сообщило ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по подозрению в коррупции задержаны высокопоставленные таможенники. Речь идёт о замначальника Центрального таможенного управления генерале Александре Беглове и начальнике центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковнике Александре Алееве. Задержание произошли при получении взятки в $50 тысяч (3,8 млн рублей).