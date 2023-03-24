Токио, 24 марта, 2023, 08:04 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,4 были зарегистрированы около берегов Японии. Об этом 24 марта сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Paipateroma Вулкан Фудзияма и гора Аситака на острове Хонсю

Уточняется, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 621 км в юго-восточном направлении от города Йокосука на японском острове Хонсю, в котором проживает около 428 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 60 км.

Информация о разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировали сейсмологи на территории Турции. Подземные толчки были зафиксированы в 00:39 по Всемирному координированному времени (03:39 мск).