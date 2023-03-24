Москва, 24 марта, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Россия собирается совместно с Казахстаном и Туркменистаном обсудить строительство трассы в обход Каспийского моря, сообщил 24 марта журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства Российской Федерации

По его словам этот вопрос будет подниматься на форуме «Россия — исламский мир: KazanForum», который пройдет в мае.

«18 мая мы будем проводить Kazan Forum, и мы там обязательно с коллегами из Казахстана и Туркменистана планируем обсудить строительство трассы в обход Каспия…» — сказал вице-премьер, которого цитирует РИА Новости.

Хуснуллин допустил, что по итогам указанных переговоров может быть подписано соответствующее соглашение.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на Втором Евразийском конгрессе и заявил, что Россия готовится к строительству трассы «Меридиан». Он отметил, что эта дорога должна пройти от границы с Казахстаном через восемь российских регионов и дойти до Белоруссии и Центральной Европы.