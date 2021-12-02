Москва, , 12:03 — REGNUM Россия ведёт подготовку к строительству трассы «Меридиан», заявил 2 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на Втором Евразийском конгрессе.

Михаил Мишустин Government.ru

«Начинаем подготовку к сооружению автодороги «Меридиан», которая пройдёт от границы с Казахстаном через восемь субъектов РФ. И далее в Белоруссию и Центральную Европу», — сказал Мишустин в ходе выступления.

Он также отметил, что Россия, Казахстан и Китай приступили к реализации международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай». И в рамках этого проекта идёт строительство дороги из Казани в Москву с дальнейшим выходом на Балтику и в страны Северной Европы.