Постпредство России при ООН: США ввели новые ограничения на передвижения российских дипломатов

Нью-Йорк, США, , 01:00 — REGNUM Власти США в конце 2022 года ввели новые ограничения на передвижения российских дипломатов, работающих при ООН, заявил глава правовой референтуры постоянного представительства России при организации Сергей Леонидченко, сообщается на сайте дипмиссии.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет об изменении порядка выезда дипломатов за 25-мильную зону (около 40 км), который стал носить разрешительный характер вместо уведомительного. Леонидченко отметил, что с момента введения новых норм сотрудникам российского постпредства отказывают в любых поездках за пределы установленной зоны, а причины таких решений не объясняются.

Представитель миссии подчеркнул, что фактически можно говорить о запретительном порядке выезда, а не о разрешительном. Он также указал на то, что подобные запреты применяются к представительствам лишь ряда стран. Леонидченко назвал такие действия США «вопиющей дискриминацией».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал о том, что Запад давил на представителей ряда стран в ходе голосования по антироссийской резолюции на Генассамблее организации. Документ поддержала 141 страна, а 7 — проголосовали против него. Еще 32 государства воздержались от голосования.