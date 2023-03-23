Париж, 23 марта, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Очередная акция протеста против принятия пенсионной реформы во Франции собрала более 1 млн участников по всей республике, 23 марта сообщило на своем сайте французское министерство внутренних дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Предыдущая общенациональная мобилизация, созванная профсоюзами 15 марта, затронула вдвое меньше жителей страны. При этом рекорд по числу участников был установлен 7 марта, когда на акции протеста вышли почти 1,3 млн человек.

В МВД также уточнили, что 23 марта в Париже насчитали 119 тыс. протестующих. Всеобщая конфедерация труда (CGT) в свою очередь утверждает, что, согласно ее подсчетам, в столице Франции на улицах собралось около 800 тыс. демонстрантов, а по стране — 3,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал BFM TV передал информацию о том, что полиция Парижа применила слезоточивый газ для разгона протестующих на площади Республики. На такой шаг полицейские решились после того, как в них полетели петарды и стеклянные бутылки.