Мелитополь, 23 марта, 2023, 19:52 — ИА Регнум. В финал конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область» вышли 25 участников. Об этом 23 марта говорится в пресс-релизе организаторов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

Полуфинал конкурса прошел с 14 по 16 марта вместе с полуфиналом конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область».

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий поздравил, вышедших в финал конкурсантов/

«Я от всей души поздравляю тех участников, которые получили приглашение в финал. Вы уже победители!». — сказал он.

Врио губернатора считает финалистов — частью будущей управленческой команды региона.

Всего на конкурс в регионе было зарегистрировано более пяти тысяч человек. Балийцкий отметил, что каждый из финалистов уже стал лучшим из более чем 200 таких же компетентных и талантливых участников.

Исполнительный директор конкурсов «Лидеры возрождения» Антов Сериков рассказал о синергии сил и талантов управленцев из двух регионов — Запорожской и Херсонской областей.

«Перед Запорожской и Херсонской областями стоят уникальные задачи. Они даже в чем-то сложнее, чем те, которые предстоит решать в ДНР и ЛНР. Здесь нет восьмилетнего опыта строительства собственной государственности», — указал Сериков.

По словам первого зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, члена Общественного совета конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область» Александра Малькевича, многих участников полуфинала и финала конкурса ждут новые назначения. Зампредседателя поздравил всех, кто получил приглашение в финал и желал им победы.

«Уверен, что с такими людьми у региона действительно большое будущее», — заявил Малькевич, добавив, что в ДНР уже состоялись первые назначения конкурсантов на высокие должности — скоро это ждет и Запорожскую область.

Представитель блока оценочных мероприятий кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» Илья Шебураков рассказал о том, кто из участников был приглашен в финал. По его словам, в финал прошли те участники, которые показали наилучшие результаты по итогам оценочных мероприятий полуфинала.

«В финале участникам предстоит пройти комплексную оценку, выполняя индивидуальные задания и работая в группах. Результаты прохождения оценки определят значения индивидуального рейтинга каждого участника. Победителями конкурса станут те участники, которые получат наиболее высокие значения рейтинга по итогам финала», — пояснил Илья Шебураков.

О времени и месте проведения финала конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область» пока не сообщается.

Кадровые конкурсы «Лидеры возрождения» 21 сентября прошлого года стартовали по инициативе президент России Владимира Путина. Целью конкурсов являются поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, готовых к решению профильных задач, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием восстанавливать свои регионы. Принять участие в этих конкурсах могли руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса. Финалистов и победителей включат в кадровый резерв республики или области, из которого по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности.

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