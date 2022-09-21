Москва, , 18:38 — REGNUM Кадровые конкурсы «Лидеры возрождения», инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в Херсонской и Запорожской областях, сообщили 21 сентября в пресс-службе проекта. Поставлена задача — найти людей, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием развивать регионы, строить новое будущее.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что эти конкурсы проводятся по модели известного всероссийского проекта «Лидер России» и нацелены на поиск, развитие и поддержку «перспективных руководителей из числа местных граждан и уроженцев этих регионов, готовых к решению профильных управленческих и содержательных задач».

В конкурсах могут принять участие несудимые граждане от 20 лет с опытом управления не менее года, имеющие связь с регионом проведения конкурса. Регистрация и подробная информация о конкурсах доступна на сайте лидерывозрождения. рф.

Победителей конкурсов включат в кадровые резервы, из которых, по итогам обучения, они будут назначаться на руководящие должности в системе управления регионов. Кроме того, победители получат по миллиону рублей на обучение в России.

В посвящённых конкурсам пресс-мероприятиях 21 сентября приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, главы Военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской Владимир Сальдо и Евгений Балицкий областей, председатели правительств этих регионов, представители Общественных советов и организационных комитетов конкурсов и эксперты.

Сергей Кириенко «Главы Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой помочь в решении острых проблем с профессиональными кадрами, которые сейчас необходимы для восстановления и развития этих регионов. В России с 2017 года развивается система социальных лифтов, ежегодно проводится конкурс управленцев «Лидеры России», действует президентская платформа «Россия — страна возможностей». И такие механизмы сейчас очень нужны на освобожденных территориях. Сегодня по прямому поручению главы государства мы запускаем конкурсы «Лидеры возрождения» в Запорожской и Херсонской областях».

Владимир Сальдо «В свете предстоящих событий нас ждёт много новых сложных задач, и очень нужны квалифицированные кадры, готовые работать на благо Херсонской области. Уверен, что кадровый конкурс позволит найти лучших, с которыми мы будем вместе преодолевать этот путь».

Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев высказался следующим образом:

«Необходимость проведения кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область» назрела. Наш регион получит возможность привлекать перспективных руководителей на наиболее важные и проблемные участки, будет сформирован полноценный кадровый резерв. Участники конкурса получат уникальный шанс на ускоренное личное и профессиональное развитие и возможность стремительного карьерного роста».

Евгений Балицкий «Старт этого проекта — это чёткий сигнал, что мы пройдем этот период становления региона вместе с Россией и в составе России. Нам необходимо решать огромное количество задач, проблем, вызовов и в социальнойсфере, и в экономике, и в коммунальной сфере, и во многих других. Для этого нам нужны грамотные, эффективные, вовлеченные, мотивированные специалисты, которых мы рассчитываем найти именно с помощью открытого кадрового конкурса».

Добавим, что на освобождённые территории б. УССР Москва привносит повестку развития, у регионов появляется шанс на возрождение, возможность самим строить своё будущее. При этом в регионах этому развитию будут помогать местные управленцы. Возможно, в Херсонскую и Запорожскую области захотят вернуться их коренные жители.

Стоит также обратить внимание на очный запуск конкурсов, в котором участвуют официальные представители России. Эти мероприятия являются частью уже выстроенной по поручению президента системы развития управленческих кадров, хотя Херсонская и Запорожская область ещё не воссоединились с Россией официально. Возрождение новых территорий фактически является возрождением самой России.

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