Нью-Йорк, США, 23 марта, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Сирия и Саудовская Аравия договорились об открытии своих посольств в Дамаске и Эр-Риаде, которые были закрыты более десяти лет назад из-за разрыва дипотношений между странами. Об этом 23 марта сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным журналистов, открытие посольств запланировано после завершения мусульманского праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам).

«Решение стало результатом переговоров в Саудовской Аравии с высокопоставленным сотрудником сирийской разведки, по словам одного из региональных источников и дипломата в Персидском заливе», — сообщили в издании.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года король Саудовской Аравии Салман бин Абдель-Азиз призвал мировое сообщество способствовать мирному урегулированию в Сирии, а также обеспечить суверенитет республики.

Дипломатические отношения между Саудовской Аравией и Сирией были разорваны в 2012 году. Тогда же страны закрыли посольства в Дамаске и Эр-Риаде.