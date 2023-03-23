Сирия и Саудовская Аравия спустя 10 лет вновь откроют посольства
Reuters: Сирия и Саудовская Аравия договорились открыть посольства, закрытые более десяти лет назад
Нью-Йорк, США, 23 марта, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Сирия и Саудовская Аравия договорились об открытии своих посольств в Дамаске и Эр-Риаде, которые были закрыты более десяти лет назад из-за разрыва дипотношений между странами. Об этом 23 марта сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.
По данным журналистов, открытие посольств запланировано после завершения мусульманского праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам).
«Решение стало результатом переговоров в Саудовской Аравии с высокопоставленным сотрудником сирийской разведки, по словам одного из региональных источников и дипломата в Персидском заливе», — сообщили в издании.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года король Саудовской Аравии Салман бин Абдель-Азиз призвал мировое сообщество способствовать мирному урегулированию в Сирии, а также обеспечить суверенитет республики.
Дипломатические отношения между Саудовской Аравией и Сирией были разорваны в 2012 году. Тогда же страны закрыли посольства в Дамаске и Эр-Риаде.