Эр-Рияд, , 11:24 — REGNUM В Саудовской Аравии открылась работа восьмой сессии Консультативной ассамблеи. Об этом 17 октября сообщает официальное информационное агентство SPA.

Салман аль-Сауд Kremlin.ru

По данным журналистов, на открытии сессии выступил король Салман бин Абдель-Азиз, заявивший о ряде задач, стоящих перед правительством страны. В частности, король указал на необходимость поддержания безопасности на Ближнем Востоке, а также отметил желание Саудовской Аравии способствовать мирному урегулированию региональных конфликтов.

«Мы призываем международное сообщество активизировать усилия по предотвращению распространения оружия массового уничтожения и работе над тем, чтобы Ближний Восток был свободен от него. Мы подчеркиваем необходимость сохранения суверенитета, стабильности и арабизма Сирии, а также подчеркиваем важность предотвращения возобновления насилия», — заявил король Салман.