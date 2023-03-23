Херсон, 23 марта, 2023, 17:55 — ИА Регнум. 12 участников конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область» будут участвовать в финале. Об этом 23 марта говорится в пресс-релизе организаторов.

Кадр из видео Участники объединенного полуфинала кадровых конкурсов «Лидеры возрождения. Херсонская область» Конкурс «Лидеры возрождения»

Полуфинал конкурса прошел с 14 по 16 марта вместе с полуфиналом конкурса «Лидеры возрождения. Запорожская область».

Финалистов конкурса поздравил и. о. губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, заявив: «До победы остаётся только один шаг. Учитывая, сколько этапов вы прошли в сложнейшей конкурентной борьбе, это уже отличный результат».

Он напомнил, что впереди у жителей региона «много сложнейших задач по возрождению» Херсонской области в составе России. Пожелав участникам успехов в финале, Сальдо добавил: «Ваш талант, ваши опыт и навыки обязательно будут востребованы в этих процессах».

Комментируя приближение конкурса к финальному этапу, его исполнительный директор Антон Сериков отметил, что в Херсонской и Запорожской областях предстоит решать схожие задачи по интеграции регионов в экономическое и правовое пространство России».

По его мнению, в какой-то степени задачи, стоящие перед жителями Херсонской и Запорожской области, ещё сложнее «тех, что предстоит решать у соседей — в ДНР и ЛНР», у которых есть «восьмилетний опыт построения собственной государственности».

«Сегодня определены финалисты конкурса в обоих регионах, — сказал Сериков. — Я уверен, что это именно те люди, которым будут по плечу любые, самые сложные задачи».

Заместитель председателя Правительства Херсонской области, член Общественного совета конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область» Семён Машкауцан напомнил, что победители конкурса получат возможность пройти обучение по самым передовым российским программам.

Организаторы добавили, что время и место проведения финала конкурса «Лидеры возрождения. Херсонская область» сообщат дополнительно. Принять участие в этих конкурсах могли руководители не моложе 20 лет, имеющие опыт управления не менее года и связь с регионом проведения конкурса (родились на его территории, живут или жили не менее года, учатся или учились не менее года, работают или работали не менее года, а также если в настоящее время там проживают близкие родственники).

Кадровые конкурсы «Лидеры возрождения» 21 сентября прошлого года стартовали по инициативе президент России Владимира Путина. Целью этого мероприятия стал поиск людей, обладающих лидерскими качествами, организаторскими способностями и желанием развивать свои регионы.