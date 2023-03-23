ЦБ РФ: объём международных резервов России за неделю вырос на $12,5 млрд

Москва, , 16:59 — REGNUM Международные резервы России с 11 по 17 марта увеличились на 12,5 млрд долларов, таким образом этот показатель вырос до 585,8 млрд долларов. Об этом сообщил 23 марта Банк России.

Центральный Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Объем международных резервов по состоянию на 17 марта составил $585,8 млрд, увеличившись за неделю на $12,5 млрд, или на 2,2%, под воздействием положительной переоценки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным на 10 марта, объем международных резервов РФ составлял $573,3 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк возобновил публикацию расширенного состава показателей по международным резервам Российской Федерации. Формат ежемесячной публикации обновлен начиная с данных на 1 марта 2022 года.

Согласно данным ЦБ РФ, доля золота выросла за год к 1 марта до 23,6%, а доля иностранной валюты снизилась до 71,5%.