Варшава, , 16:25 — REGNUM В Министерство иностранных дел Польши вызван исполняющий обязанности посла Белоруссии в Варшаве Александр Чесновский. Об этом 23 марта со ссылкой на независимые источники сообщает радиостанция RMF FM.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что причиной вывоза стало дело о «шпионской сети», которая якобы была ликвидирована в Польше и действовала «по заказу россиян»

«Главу белорусского посольства в Варшаве вызвали на ковёр в МИД Польши», ― сообщил источник.

Также отмечается, что дипломату был выражен резкий протест в связи с ведением белорусскими гражданами шпионской деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности (АВБ) задержали девять иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу России. Как утверждает глава МВД Польши Мариуш Каминьский, эти люди якобы «проводили разведывательную деятельность против Польши, а также готовили акты диверсии по заказу российской разведки».

Он уточнил, что «задержанными» являются иностранцы из-за восточной границы. В отношении шести человек суд постановил применить временный арест, в отношении трёх человек проводятся мероприятия в прокуратуре. Российских граждан среди задержанных за шпионах не было.

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