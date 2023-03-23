Полковник Макгрегор объяснил причину сближения Китая с Россией

Вашингтон, , 16:06 — REGNUM Китай активно идёт на сближение с Россией, потому что понял, что может стать следующей геополитической целью США. Такое мнение высказал в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очевидно, что китайцы связали свою судьбу с Россией, потому что благодаря всем нашим воинственным заявлениям и действиям в Азии китайцы поняли, что они следующие в нашем меню», — пояснил военный.

Именно по этой причине Пекин решил поддержать Москву.

С 20 по 22 марта состоялся государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. В ходе него между Россией и Китаем был подписан ряд совместных заявлений, соглашений и меморандумов, в том числе «Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший директор ЦРУ и государственный секретарь США Майк Помпео считает, что сближение Москвы и Пекина свидетельствует о стратегической ошибке администрации президента Джо Байдена. На его взгляд, администрация Байдена потерпела неудачу, позволив русским и китайцам объединиться. Помпео уверен, что такое объединение принесёт огромные риски и для США, и для каждого их гражданина.

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