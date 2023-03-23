Москва, 23 марта, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Религиозная война Киева против духовенства Почаевской лавры приведёт к трагическим последствиям, сообщила 23 марта журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Затеянный киевским режимом новый этап религиозной войны на Украине, конечно, ни к чему хорошему не приведёт», — заявила Захарова.

Напомним, православный монастырь Успенская Почаевская лавра находится на западе Украины в Тернопольской области. После Киево-Печерской лавры это второй на Украине крупнейший православный храмовый комплекс.

В начале 2023 года руководство раскольнической Православной церкви Украины объявило, что намерено забрать себе Почаевскую и Киево-Печерскую лавры. Перед этим у ректора Почаевской духовной семинарии СБУ провела обыски.

В Киево-Печерской лавре раскольники, вопреки желанию канонической УПЦ, провели «богослужение» в Успенском соборе. Это стало возможным, поскольку власти Украины не продлили договор с УПЦ об аренде лавры.

Добавим, что Следственный комитет России в конце прошлого года объявил: все преступления украинских властей против православных священников будут расследованы.