Лозанна, Швейцария, 23 марта, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах против того, чтобы на спорт оказывалось политическое влияние, а также против точки зрения, когда говорится о «коллективной вине» спортсменов из России. Его слова 23 марта приводит Associated Press.

Martin Rulsch Президент МОК Томас Бах

«Я выступаю против политического влияния на спорт и любых предложений о том, чтобы с российскими атлетами обращались как с носителями коллективной вины», — сказал он.

Также Бах отметил, что, по его мнению, Олимпийские игры должны быть нейтральными, чтобы объединять людей, и добавил, что также они могут способствовать налаживанию диалога в этот непростой период.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Ги Дрю заявил, что он уверен, что нет никаких причин не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных турнирах. Также он добавил, что участие атлетов в соревнованиях не должно быть следствием того, что происходит в мире.