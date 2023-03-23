Москва, 23 марта, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян 29 марта посетит Москву с рабочим визитом. Об этом в четверг, 23 марта, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«29 марта министр иностранных дел Исламской Республики Иран будет находиться в Москве с рабочим визитом. Состоятся его переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым», — сказала Захарова.

По её словам, стороны обсудят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Также будут затронуты вопросы положения дел в Сирии, Афганистане и Закавказье.

Ранее министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи в интервью Financial Times заявлял, что на данный момент Россия, наряду с Китаем, является главным экономическим партнером страны. Тегеран, по словам политика, намерен расширять и углублять отношения с РФ.