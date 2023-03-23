Москва, 23 марта, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, каким образом планирует мотивировать руководителей предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

Иван Шилов ИА REGNUM Иосиф Сталин

«Я недавно читал телеграммы Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса… Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить», — сказал Медведев в интервью российским СМИ 23 марта.

По его словам, такие телеграммы «достойны, чтобы о них сказать».

Ранее зампред Собвеза Медведев сообщал, что российский военно-промышленный комплекс готов снабдить ВС вооружением, способным противодействовать американским реактивным системам залпового огня M142 HIMARS. Как отмечал политик, HIMARS является «достойным оружием».